Полиция отобрала у наркоторговцев дорогие кроссовки

Полиция графства Уилтшир, Великобритания, придумала дополнительное наказание для наркоторговцев, сообщает Daily Mail.

Теперь у дилеров при аресте изымают дорогие дизайнерские кроссовки. Таким образом их лишают того, ради чего они работали. По словам сотрудников полиции, молодые преступники считают дорогие кроссовки вроде Nike символом статуса, поэтому отбывших наказание отправляют домой в дешевых черных тапочках.

«Люди ужасно несчастны, когда мы забираем их кроссовки, но это хорошо. Мы хотим донести, что будем поступать именно таким образом с теми, кто покупает себе обувь на вырученные от продажи наркотиков деньги», — объяснил полицейский Джордж Бут.

На данный момент в центральном участке города Суиндона лежит более 100 пар конфискованных кроссовок.

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В мае сообщалось, что именно брендовая обувь стала главным желанием молодых людей, а также показателем успеха и уровня достатка. Модели Triple S и Speed Sneaker французского модного дома Balenciaga приобрели такую же популярность в качестве статусных вещей, как и сумки Chanel и Louis Vuitton с паттерном из монограмм с логотипами, известных также как it-bags.

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