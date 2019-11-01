Обвинения России в причастности к чилийским протестам объяснили русофобией

У России нет никакого интереса разжечь беспорядки в Чили, а обвинения в этом Москвы — «фейковые вещи», связанные с русофобией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам сенатора, «вседозволенность и всевозможность» России формирует имидж страны, как «абсолютно самодостаточного, самостоятельного и независимого государства».

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«Хотя, на русофобию ведутся значительно больше, и, к сожалению, на ней процентов 70 слушателей и ведущих, особенно американских каналов, находятся в этом диапазоне. Это плохо», — отметил Клинцевич.

Ранее в Госдепартаменте США пришли к выводу, что «российские тролли» в соцсетях расшатывают ситуацию в Чили. В ведомстве заявили, что Москва пытается «сорвать политический диалог, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».

Протесты в Чили начались в столице государства — Сантьяго в середине октября. Поводом стало повышение цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (около 70 рублей). За это время в Сантьяго были арестованы около 300 человек, около 150 пострадали. 19 октября президент страны Себастьян Пиньера объявил 15-дневное чрезвычайное положение.

Позднее президент отменил повышение тарифов, однако это не удовлетворило протестующих, поэтому по требованию главы национальной обороны генерал-майора Хавьера Итуррьягу дель Кампо в Сантьяго ввели комендантский час. Для борьбы с протестующими на улицы Сантьяго вывели армию.

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