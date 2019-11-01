В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник

Трое британских туристов погибли в ДТП во время «путешествия их мечты» по Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает Metro.

67-летний священник Питер Харрис (Peter Harris) и его жена Миранда (Miranda) отправились в 10-дневную поездку по Африке с друзьями, 58-летним Крисом Найлором (Chris Naylor) и его женой Сюзанной (Susanna).

Авария случилась в последний день путешествия, когда компания направлялась в аэропорт из национального парка слонов Аддо. Утром они пересекали мост над рекой Сварткопс на Toyota, и внезапный порыв ветра сдул их машину. После этого автомобиль с туристами врезался в другое транспортное средство, перелетел через ограждение и упал в реку с высоты 22 метров.

Трое путешественников, Миранда Харрис, Крис и Сюзанна Найлор, скончались от полученных травм на месте, а единственный выживший турист Питер Харрис был доставлен в местную больницу.

Представитель организации A Rocha International, директором котором был Найлор, выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших. «Я не могу поверить, что три самых прекрасных человека ушли из жизни. Все они были очень набожными христианами», — пояснил он.

Сотрудник компании также добавил, что у семьи Найлоров осталось трое взрослых детей, в то время как Харрисы являются родителями четырех взрослых детей.

В октябре британская туристка попала в ДТП во время экскурсии в Мексике и осталась без руки. 26-летняя путешественница Челси Велла рассказала, что она каталась с подругой на багги недалеко от города Пуэрто-Вальярта. На скользкой дороге девушки не справились с управлением, и их автомобиль перевернулся.

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