Попавшая в ДТП туристка принесла в больницу собственную оторвавшуюся руку

Британская туристка попала в ДТП во время экскурсии в Мексике и осталась без руки. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя путешественница Челси Велла рассказала, что она каталась с подругой на багги недалеко от города Пуэрто-Вальярта. Из-за недавно прошедшего урагана дороги были влажными, и девушки потеряли контроль над транспортным средством, после чего оно перевернулось.

По словам путешественницы, во время аварии она интуитивно закрыла голову рукой, и удар пришелся именно на ее конечность. «Я помню, как посмотрела на свою руку, а она болталась буквально на кусочке кожи», — поделилась Велла.

После инцидента британка немедленно отправилась в больницу. Врачи прооперировали ее, однако им пришлось ампутировать руку девушки из-за того, что во время операции она перестала дышать. Докторам удалось спасти жизнь туристки, и теперь она заново учится делать все с одной рукой.

Ее подруга запустила сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы Велла смогла купить себе хороший протез.

В августе российская путешественница и блогерша скончалась в больнице после ДТП с мотоциклом, которое произошло на острове Бали. 32-летняя Олеся Сацункевич из Краснодара каталась на мотоцикле и попала в аварию 11 августа. После инцидента у нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, девушка впала в кому.

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