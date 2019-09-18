Упавший в водопад турист тащил сломанную ногу сломанной рукой два дня и выжил

Опытный туристический гид пошел в одиночный поход в Австралии, упал в водопад и поломал конечности. Об этом сообщает ABC News.

54-летний житель Брисбена Нил Паркер отправился в национальный парк Cabbage Tree Creek, чтобы вскарабкаться на водопад. Когда он начал лезть по скале, его нога соскользнула с камня и он рухнул в ручей.

В результате падения Паркер сломал ногу и запястье и ему пришлось самому оказывать себе первую помощь, а затем сделать все, чтобы спасатели могли его обнаружить. «Я неоднократно участвовал в спасательных операциях и знал, что мне нужно ползти на открытое пространство. Я примерно представлял, где нахожусь, и понимал, что там меня точно никто бы не нашел», — вспоминает мужчина.

После этого Паркер в течение двух дней полз к открытой поляне и тащил сломанную ногу за собой, передвигая ее руками. Ему приходилось выживать, питаясь горсткой орехов, протеиновыми батончиками и леденцами, которые были рассчитаны на трехчасовой поход.

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В итоге спасательная группа обнаружила пострадавшего туриста и доставила его в больницу. Врачи были шокированы историей Паркера и сказали, что никогда прежде не сталкивались с подобным. «Я впервые слышала о таком случае выживания. Для человека с двумя сломанными конечностями он отлично справился! С переломом лодыжки, как у него, конечность, можно сказать, бесполезна и лишь утяжеляет передвижение. Он не мог даже опереться на нее и ему пришлось тащить ее за собой. И это со сломанным запястьем!» — поделилась своими впечатлениями хирург-ортопед Никола Уорд.

Когда Паркер пришел в себя, он признался, что во время выживания думал о своей семье и понимал, что должен остаться в живых ради нее.

В июне 2018 года в австралийском штате Квинсленд спасли туристку из Южной Кореи, которая упала в кусты и шесть дней выживала без еды и снаряжения. 25-летняя Чжухи Хан отправилась в одиночный поход к горе Тайсон.

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