Заблудившийся на экскурсии мужчина шесть дней выживал в лесу и ел насекомых

Житель американского штата Юта рассказал, как шесть дней выживал в лесу на границе штатов Айдахо и Монтана. Его слова приводит издание Daily Mail.

25-летний Каден Лага (Kaden Laga) потерялся в государственном заповеднике 11 августа, когда катался на лошади. Во время экскурсии одно из животных начало хромать. Тогда инициативный мужчина решил позвать на помощь, случайно свернул на незнакомую тропу и заблудился.

«В какой-то момент я оказался на горе и даже не представлял, где именно нахожусь, — вспоминает мужчина. — Я решил, что буду двигаться на восток, что бы ни случилось».

При себе у Лаги были только сотовый телефон и пустая бутылка. Почти неделю он пил воду из ручьев и ел дикие ягоды и сверчков. Мужчина признался, что насекомые оказались безвкусными и слегка напоминали попкорн.

По словам американца, он потратил около 15 часов, чтобы развести огонь. Для этого он использовал палки и камни, а когда разрядился смартфон, попытался извлечь искру с помощью батареи и стекла от камеры.

Чтобы выжить, мужчине приходилось спать всего три-четыре часа в сутки. Однажды ночью он услышал характерные для медведя звуки и был вынужден отправиться дальше. Он рассказал, что спасательная бригада как минимум два раза пролетала над ним на вертолете, однако из-за деревьев его не заметили. «Когда они появлялись, я радостно думал: "Вот и все, я спасен", а через секунду они улетали в совершенно другом направлении», — сетовал он.

17 августа Лага самостоятельно добрался до поискового лагеря по протоптанной тропинке. Теперь он с супругой, которая находится на позднем сроке беременности, собирается отдохнуть на Гавайях, чтобы прийти в себя после произошедшего.

Ранее в августе сообщалось, что в Англии 71-летняя Дженис Уоррен выживала в лесу без еды и воды. Через четыре дня спасательная бригада нашла пожилую женщину и доставила ее в больницу, где она восстанавливалась.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!