Раненая женщина шесть дней выживала без еды в запертой машине

В бельгийской провинции Льеж женщина шесть дней выживала в запертой машине без еды и воды во время сильной жары. Об этом сообщает издание The Mirror.

45-летняя Корин Бастид (Corine Bastide) попала в аварию, съехала в лесную канаву и повредила позвоночник. Она не могла выбраться из автомобиля или добраться до телефона, чтобы ответить на звонки. От боли женщина теряла сознание каждый раз, когда пыталась двигаться.

Чтобы не умереть от обезвоживания во время сильной жары, Бастид пришлось пить дождевую воду. «Я использовала влажную ветвь, чтобы создать ощущение влаги во рту. Но я не чувствовала себя голодной, — рассказывает она. — Я стремилась жить для своих детей. Я не хотела, чтобы они думали, что я совершила самоубийство».

Позже бельгийке удалось открыть дверь машины ногой. Она увидела проезжающий мимо автомобиль и закричала. Женщина, которая откликнулась на ее призыв, знала Корин. Узнав, что она искала ее все это время, пострадавшая назвала ее своим «ангелом-хранителем».

По словам сына Бастид, сейчас бельгийка находится в больнице и проведет там еще несколько недель.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама спасатели обнаружили женщину, которая провела пять дней без еды, воды и лекарств. По признанию ее близких, они уже не надеялись увидеть ее живой.

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