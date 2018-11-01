Женщина шесть дней искала людей и ела траву после аварии в пустыне

В американском штате Аризона 53-летняя женщина шесть дней шла к людям после аварии в пустыне. Об этом сообщает издание The Wickenburg Sun.

Она не справилась с управлением, когда ехала по безлюдному шоссе недалеко от города Викенбург. Автомобиль вылетел с дороги, пробил ограждение и застрял в кроне мескитового дерева на высоте 15 метров от земли.

Поврежденное ограждение заметили только через шесть дней, когда на месте происшествия оказались дорожные рабочие и работник местной фермы. Подойдя к пробоине, они увидели на дереве покореженную машину. К тому времени в ней уже никого не было, однако к реке тянулась цепочка человеческих следов.

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Хозяйку автомобиля нашли на расстоянии 450 метров. Она страдала от обезвоживания и травм, полученных при аварии. Женщина рассказала, что несколько дней сидела на дереве и ждала помощи, затем слезла и направилась в сторону железной дороги. По пути она пила воду из реки и ела траву, сообщает ABC 15 Arizona. Ей оказали первую помощь. На вертолете женщину доставили в больницу.

В августе сообщалось, что турист из американского штата Огайо, поехавший посмотреть на вулкан Сент-Хеленс, сбился с пути и шесть дней ждал помощи в лесу. Оставшись без еды, он питался дикими ягодами, а также пчелами, донимавшими его несколько дней подряд.

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