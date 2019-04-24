Женщина застряла в машине на пять дней без еды и лекарств

В американском штате Алабама спасатели обнаружили живой женщину, которая пропала на прошлой неделе. Как сообщает издание Daily Mail, она продержалась без еды, воды и лекарств пять дней.

49-летнюю Робин Джойс Фанчер (Robin Joyce Fancher) последний раз видели утром 17 апреля после того, как она вышла из дома в Хэдлэнде и села за руль своего автомобиля. Робин должна была отправиться на встречу к другу, но не доехала до места назначения. Через сутки дети Фанчер объявили о ее пропаже.

«Она каждый день звонит или связывается по Facebook. Я заподозрила что-то неладное и начала паниковать», — объяснила Маген Хидер (Magen Heeder), дочь Робин.

Через пять дней прохожий случайно заметил заднюю часть ее серебристого автомобиля, застрявшего в канаве. На место прибыли полицейские и спасатели и обнаружили на переднем сиденье Фанчер. Операция по ее спасению заняла полтора часа, так как она застряла между водительской дверью и рулевой колонкой. По словам свидетелей, все это время женщина была в сознании и реагировала на слова спасателей.

Полицейские пришли к выводу, что женщина попала в аварию утром, 17 апреля, вскоре после того, как выехала из дома.

Дочь пострадавшей рассказала, что у Фанчер были проблемы со здоровьем, в том числе и с почками, поэтому ей необходимо каждый день принимать различные лекарства. «Как она продержалась без них так долго, остается загадкой», — отметила Хедер.

По признаниям близких американки, они уже не надеялись увидеть ее живой. Спасение родственницы они считают божественным вмешательством.

Фанчер направили на операцию на бедре в юго-восточной больнице штата Алабама, она находится в стабильном состоянии.

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