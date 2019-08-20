Пенсионерка четыре дня выживала в лесу без еды и воды

В английском городе Лидни, графство Глостершир, пожилая женщина четыре дня выживала в лесу. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

71-летняя Дженис Уоррен (Janice Warren) пропала 13 августа в окрестностях регби-клуба Bream Rugby. На ее поиски стянулись спасатели с собаками со всего города, несмотря на проливной дождь. На помощь позвали спелео-спасателей, так как в районе поисков было большое количество подземных пещер.

Через четыре дня женщину обнаружили в лесу, после чего доставили в больницу. «Все шокированы, что ей удалось выжить на улице без еды и воды так долго, особенно учитывая ее возраст», — сказала внучка Уоррен.

В настоящий момент британка восстанавливается в больнице. По словам спасателей, они рады, что смогли найти пропавшую живой и невредимой. «Это был отличный результат для всей команды, он показывает, что мы не зря столько тренируемся», — отметили они.

Ранее в августе сообщалось, что в городском округе Арлингтон, штат Вирджиния, пожилой мужчина был вынужден пять дней питаться только кока-колой. Американец упал на собственной кухне в конце июля и не смог подняться. Единственным, до чего он мог дотянуться, была газировка.

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