Нерожденный ребенок показал «знак победы» на УЗИ и поразил врачей

Нерожденный ребенок показал на ультразвуковом исследовании знак победы — «V», чем рассмешил свою будущую мать и поразил врачей. Об этом сообщает Mirror Online.

21-летняя Джемма Хьюстон из города Пейсли, Шотландия, рассказала, что ее будущий ребенок поразил врачей во время УЗИ, когда показал V-знак. Хьюстон отметила, что ее дочь никогда «не сотрудничает» во время ультразвуковых исследований и не ложится в правильное положение.

Беременная женщина сообщила, что это уже четвертое УЗИ, и что у нее нет ни одного нормального фото. Она добавила, что дочка будет «настоящей дивой», как и ее мать, и унаследует ее черты характера. Хьюстон посчитала жест ребенка смешным и сказала, что покажет это фото своей дочери в будущем.

Ранее в октябре мать самой большой семьи в Британии поделилась снимком УЗИ своего 22 ребенка. Сью Рэдфорд обещала больше не рожать, но все же обрадовалась известию и поделилась, что хочет мальчика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!