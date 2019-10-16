Женщина приняла злокачественную опухоль за беременность

Жительница британского города Бовингтон, графство Дорсет, спутала злокачественную опухоль с беременностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя Виктория Джонстон (Victoria Johnston) узнала о беременности благодаря тесту, купленному в аптеке. «В первые пять недель после теста я чувствовала, что что-то не так, — вспоминает она. — Это трудно объяснить, но я просто не ощущала себя беременной». Ее постоянно тошнило, а живот рос куда быстрее ожидаемого.

УЗИ на двенадцатой неделе беременности показало, что подозрения были не напрасны. Вместо плода у женщины нашли так называемый пузырный занос — продукт зачатия, при котором отсутствует нормальное развитие эмбриона. В некоторых случаях он может трансформироваться в злокачественную опухоль.

Джонстон утверждает, что известие вызвало бурю эмоций. Она одновременно скорбела о потере ребенка, которого, как оказалось, никогда не было, и опасалась, что из-за смертельной болезни не сможет увидеть, как растет ее дочь Кейтлин (Kaitlin), родившаяся два года назад.

После удаления новообразования женщина прошла два курса химиотерапии. Лечение оказалось эффективным, однако сохраняется вероятность рецидива. Чтобы вовремя заметить возвращение болезни, в течение следующих десяти лет ей придется регулярно сдавать анализ крови.

В марте сообщалось о британке, которая приняла раковую опухоль яичников за беременность. Женщина страдала бесплодием, однако мечтала о детях и решила, что ей все же удалось забеременеть.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!