На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

Украинская авиаотрасль не сможет нормально развиваться без договоренностей с Россией. Об этом заявил политолог Сергей Белашко на своей странице в Facebook.

Одной из причин мешающей развитию, является облет российской территории, который обходится украинским перевозчикам слишком дорого. В частности, его стоимость на маршруте Киев—Алматы составляет десять тысяч долларов, а на маршруте Киев—Пекин —15 тысяч.

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.

В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввел санкции против российских авиакомпаний из-за их полетов в Крым. Это привело к противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними.

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