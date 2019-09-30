Украинская авиакомпания пострадала из-за необходимости облетать Россию

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) была вынуждена отказаться из-за нерентабельности от рейса из Киева в Алма-Аты, обусловленной необходимостью облетать Россию. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает «Страна».

Запрет на использование воздушного пространства России привел к тому, что продолжительность рейса Киев — Алма-Аты выросла с 5 часов 20 минут до 6 часов 35 минут, а рентабельность рейса стала отрицательной. По словам президента МАУ Евгения Дыхне, убытки компании на этом рейсе составили более семи миллионов долларов.

Это уже второй рейс в Казахстан, который отменяет украинский перевозчик из-за необходимости облетать Россию. В декабре 2018 года были прекращены рейсы в столицу страны Нур-Султан. Накопленные за 2016-2018 годы убытки на этом направлении достигли 7,28 миллиона долларов.

Министерство инфраструктуры Украины ищет возможность дотировать в рамках Европейских авиационных правил авиакомпании, вынужденные облетать Россию.

В августе исполнение стюардессой МАУ гимна Украины в самолете вызывало смешанную реакцию у пользователей соцсетей.

В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной. За месяц до этого Киев ввел санкции против российских авиакомпаний из-за их полетов в Крым. Это привело к противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними.

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