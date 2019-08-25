Исполнение гимна Украины в самолете сочли «невообразимым идиотизмом»

Ukraine International Airlines / YouTube

Исполнение стюардессой Международных авиалиний Украины гимна Украины в самолете вызывало смешанную реакцию у пользователей соцсетей. Видеозапись с поющей девушкой была опубликована на официальном YouTube-канале авиалиний.

Стюардесса спела национальный гимн перед пассажирами. Многие снимали ее на телефон. После этого людям раздали маленькие национальные флаги. Авиакомпания отметила, что акция была приурочена к Дню независимости Украины.

Некоторые похвалили стюардессу за красивый голос, однако сочли исполнение гимна в самолете неуместным. «Стюардесса красава. Голос замечательный. А вот место и время для исполнения этого произведения ничего, кроме сарказма, не вызывает», — написал Вячеслав Смаев.

Часть пользователей высказалась более критично. «Невообразимый идиотизм. Иностранцев-то за что мучить своим завыванием», — возмутилась Светлана Билар. «Одним словом, цирк», —резюмировал ToskaForsite. «Мило, но лучше бы привели в соответствие параметры цена-качество своих услуг», — посоветовала Olga Ustyumenko.

Украина отпраздновала День независимости в субботу, 24 августа. Торжество прошло в новом формате, без традиционного военного парада в Киеве.

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