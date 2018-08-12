Президент Украины трижды ошибся в первой строчке гимна Украины

Президент Украины Петр Порошенко трижды ошибся в первой строчке гимна Украины. Поздравляя жителей Ялты с Днем города, он выразил уверенность, что над всем Крымом поднимется желто-голубой флаг, и прозвучит «Ще не вмерли України ні слава, ні воля». При этом первая строчка гимна звучит «Ще не вмерла України і слава, і воля».

Ранее в Крыму попросили Порошенко прекратить спекуляции о статусе полуострова и «заняться своими делами в те месяцы, которые ему остались в качестве президента».

Материалы по теме На рідну мову Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей

В текст стихотворения, написанного поэтом Павлом Чубинским,, опубликованного в 1863 году и ставшего впоследствии гимном Украины, депутаты Верховной Рады уже вносили правку. До 2003 года гимн начинался со слов «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля» («Еще не умерла Украина, ни слава, ни воля»).

9 марта в Верховной Раде предложили изменить текст государственного гимна страны, чтобы он не начинался «трагически». По мнению депутата Нестора Шуфрича, первую фразу главной песни страны следует заменить на «Буде вічно Україна, її слава і воля» («Будет вечно Украина, ее слава и воля»).

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения. Киев, а вместе с ним и страны Запада не признали итоги плебисцита. Москва настаивает, что процесс воссоединения соответствовал нормам международного права.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



