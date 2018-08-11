В Крыму ответили на желание Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой

В Крыму ответили на заявление украинского президента Петра Порошенко, который выразил желание увидеть над Ялтой украинский флаг. Политика попросили прекратить спекуляции о статусе полуострова. Такое мнение выразил вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс, передает РИА Новости.

«Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела», — сказал он.

Ранее, 11 августа, Порошенко поздравил Ялту с днем города. В посте на своей странице в Facebook она написал: «Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства».

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В июле 2018 года во время празднования для ВМС Украины Порошенко заявил о поднятии национального флага над Севастополем. «Верю, что государственный флаг Украины на наших кораблях снова будет поднят в бухтах Севастополя», — говорил он, поздравляя моряков.

В ответ крымские депутаты указали на то, что украинский президент «не умеет оценивать ситуацию». «Даже когда Севастополь находился в составе Украины, он был русским городом. В наши праздники мы поднимали собственный и российский флаги. В этом смысле мы и тогда были особенной территорией, а теперь тем более», — указывала председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева.

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