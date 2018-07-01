В Севастополе ответили на слова Порошенко о возвращении флота

Председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко, который выразил надежду на то, что украинский флот вернется в Севастополь. Об этом сообщает телеканал RT.

По ее мнению, слова украинского лидера вызывают сожаление и говорят о том, что «руководитель государства совершенно не умеет оценить той ситуации и возможностей, которые есть».

«Даже когда Севастополь находился в составе Украины, он был русским городом. В наши праздники мы поднимали собственный и российский флаги. В этом смысле мы и тогда были особенной территорией, а теперь тем более», — добавила Алтабаева.

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Ранее в воскресенье, 1 июля, Порошенко поздравил украинских моряков с днем ВМС. «Верю, что государственный флаг Украины на наших кораблях снова будет поднят в бухтах Севастополя», — объявил президент и поблагодарил моряков за верность воинскому долгу.

После смены власти на Украине в 2014 году Крым и Севастополь по итогам референдума вошли в состав России. Официальный Киев правомочность проведения референдума не признал. В настоящее время основная часть украинского флота базируется в Одессе.

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