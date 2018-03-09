В Верховной Раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны

Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич предложил изменить текст государственного гимна страны, чтобы он не начинался «трагически». О своем предложении народный избранник рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Шуфрича, первую фразу главной песни страны «Ще не вмерла України і слава, і воля» («Еще не умерла Украины и слава, и воля») следует заменить на «Буде вічно Україна, її слава і воля» («Будет вечно Украина, ее слава и воля»).

«Я бы допустил возможность изменения первых слов. Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — сказал депутат.

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В слова текста, написанного поэтом Павлом Чубинским и впервые опубликованного в 1863 году, депутаты Верховной Рады уже вносили правку. До 2003 года гимн начинался со слов «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля» («Еще не умерла Украина, ни слава, ни воля»).

В середине января президент Украины Петр Порошенко пообещал, что гимн Украины будет звучать в Крыму и неподконтрольных Киеву городах Донбасса.

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