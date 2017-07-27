Авиакомпания МАУ потребовала деньги за отказ Ryanair от планов летать на Украину

«Международные авиалинии Украины» (МАУ) потребовали от министерства инфраструктуры страны и ирландской авиакомпании Ryanair компенсацию за отказ европейского лоукостера от планов летать в их страну. Об этом глава ведомства Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook.

Министр опубликовал фото поданных в суд документов, согласно которым МАУ хочет получить более 20 миллионов гривен (свыше 46 миллионов рублей). Перевозчик утверждает, что понес убытки, так как из-за возможного прихода Ryanair на Украину снизил цены на ряд рейсов за границу. Таким образом МАУ намеревался конкурировать с зарубежным лоукостером.

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В другом судебном иске украинская авиакомпания попросила отменить контракт на обслуживание рейсов Ryanair в аэропорту Львова. МАУ также потребовал через суд запретить Мининфраструктуры содействовать работе ирландского перевозчика на Украине.

«Мой ответ один: наши олигархи нежизнеспособны в рыночных условиях и боятся любых даже намеков на свободную конкуренцию», — заявил Омелян. По его словам, МАУ использует все возможности, чтобы не дать лоукостеру из-за рубежа прийти в его страну.

Ryanair объявил об отказе от перелетов на Украину 10 июля. Авиакомпания пояснила, что не смогла договориться с киевским аэропортом Борисполь о стоимости обслуживания своих рейсов. Глава воздушной гавани сказал, что из-за сотрудничества с Ryanair Борисполь понесет значительные убытки.

Ryanair планировал выполнить первый рейс из Лондона в Киев 6 сентября. Он также намеревался перевозить пассажиров во Львов. Однако из-за разногласий с руководством Борисполя Ryanair свернул всю украинскую программу полетов.