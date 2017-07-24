Ирландский перевозчик Ryanair подал заявку на покупку Alitalia

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair внес необязывающую заявку на приобретение итальянской авиакомпании Alitalia, начавшей процедуру банкротства. Об этом сообщает Reuters.

Финансовый директор Ryanair Нил Сорахан отметил, что не может сообщить подробности за исключением того факта, что лоукостер считает «важным участвовать в данном процессе».

В июне глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в случае если ирландский перевозчик решит внести предложение о покупке итальянской авиакомпании, то будет претендовать на контрольный пакет. При этом ранее О'Лири заявлял, что предпочел бы сотрудничать с итальянским перевозчиком, а не покупать его.

Процедуру банкротства Alitalia начала в мае после того, как было получено одобрение совета директоров. Перевозчик тогда заявил, что исчерпал все возможности по спасению после того, как был отвергнут план вывода компании из тяжелого финансового положения, предусматривавший рекапитализацию, сокращение зарплат и увольнение примерно 1,6 тысячи сотрудников.

Правительству Италии принадлежало 49,9 процента акций авиакомпании. В 2014 году перевозчик из ОАЭ Etihad Airways объявил о приобретении всех акций у правительства Италии. Сумма сделки составила 560 миллионов евро. Покупатель заявлял, что намерен инвестировать в итальянского перевозчика 1,76 миллиарда евро, ожидая, что тот выйдет на прибыль к 2017 году.

Ryanair — крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы. Компания была основана в 1984 году.