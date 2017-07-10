Ryanair начала рассаживать детей с родителями

Клиенты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair жалуют на действия перевозчика. Они утверждают, что семьи нарочно рассаживают по всему салону. В результате даже маленькие дети сидят отдельно от родителей, пишет The Daily Mail.

Пассажиры считают, что таким образом авиакомпания принуждает их внести дополнительную плату за возможность сидеть вместе.

В Ryanair обвинения в свой адрес опровергают, утверждая, что рассадка пассажиров, которые не платят за резервирование места в салоне, осуществляется в рандомном (случайном) порядке. При этом перевозчик признает, что резервирует места у проходов и окон для клиентов, готовых за них доплатить, однако специально не рассаживает членов семьи.

Пассажиры с этими утверждениями не согласны, настаивая на том, их рассаживают на срединные места в разных рядах по всему самолету, несмотря на наличии десятков свободных кресел.

В частности, в публикации приводятся слова Джули Конвэй, которая утверждает, что трое ее детей трех, шести и девяти лет, были распределены по разным рядам от восьмого до 32 на рейсе из Ливерпуля в Корк (Ирландия). «До какой еще низости опустится Ryanair? Посадить трехлетку совсем одну!», — написала она на страничке в Twitter.

Томас Бергер заплатил 690 фунтов за билеты для себя, своей жены двух дочерей-близнецов с перелетом из Дюссельдорфа в Брюссель. В самолете были свободные кресла рядом, Ryanair рассадил всю семью по трем разным рядам. В ответ на его жалобу ему порекомендовали приобрести место за 28 фунтов.

Несколько месяцев назад Ryanair обязала хотя бы одного взрослого в группе пассажиров с детьми младше 12 лет заплатить 4 фунта за резервирование места в салоне. За эту плату пассажир получает право выбрать до четырех мест рядом, чтобы рассадить детей.

В июле 2016 года схожие обвинения были выдвинуты против российской авиакомпании «Победа». Тогда в ряде СМИ появились публикации о якобы существующих планах перевозчика начать раздельно рассаживать детей и родителей.

В «Победе» категорически опровергли эту информацию, назвав публикации вымыслом.

