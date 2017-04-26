На «Победу» завели административное дело за отказ перевозить ребенка с ДЦП

Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа» за отказ перевозить ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом в среду, 26 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Дело было заведено по части 1 статьи 14.4 КоАП (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям соответствующих нормативных правовых актов). Максимальное наказание в данном случае подразумевает штраф в размере 20-30 тысяч рублей для юридических лиц.

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Кроме того, прокуратура внесла гендиректору «Победы» представление об устранении нарушений федерального законодательства. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что сотрудники лоукостера необоснованно отказали в перелете женщине с больным ребенком из Москвы в Екатеринбург.

Ранее в апреле Росавиация установила, что работник «Победы» не стал регистрировать пассажирку и ее сына на этот рейс из-за овербукинга.

Как сообщает РЕН ТВ, в авиакомпании «Победа» ранее заявили, что руководителя группы наземного обеспечения был уволен за некомпетентность в связи с этим инцидентом.

Инцидент произошел 15 апреля. Женщина с ребенком, страдающим ДЦП, должна была вылететь из столичного аэропорта Внуково в Екатеринбург. Представитель «Победы» отказал пассажирам в регистрации на рейс, указав в качестве причины сбой в программе.