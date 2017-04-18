Росавиация назвала причину отказа «Победы» перевозить ребенка с ДЦП

Росавиация установила, что фактической причиной отказа компании «Победа» перевозить пассажирку с ребенком, страдающим детским церебральным параличом (ДЦП), стал овербукинг. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте федерального агентства.

По предварительным данным, число проданных на рейс Москва — Екатеринбург билетов превышало количество мест в салоне лайнера. В Росавиации подчеркнули, что овербукинг практикуется некоторыми зарубежными авиакомпаниями, но не соответствует воздушному законодательству России.

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В связи с произошедшим в федеральном агентстве призвали руководство «Победы» провести внутреннее служебное расследование.

Ранее во вторник Московская межрегиональная транспортная прокуратура уведомила о начале проверки в отношении лоукостера из-за случая с пассажиркой и ее ребенком.

Кроме того, «Победа» пообещала уволить сотрудника, ответственного за посадку путешественников в московском аэропорту Внуково.

В ночь на 15 апреля женщина со страдающим ДЦП ребенком должна была отправиться из столичного аэропорта в Екатеринбург. Сотрудник «Победы» отказал ей в регистрации на рейс, указав в качестве причины сбой в программе. Пассажирке предложили вылететь лайнером другой компании из Шереметьево с трансфером из Внуково.