Сотрудники отказавшей ребенку с ДЦП в перелете «Победы» собрали для него деньги

Сотрудники авиакомпании «Победа» собрали средства на годовой курс реабилитации для ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП), которому ранее было отказано в перелете рейсом лоукостера. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 20 апреля.

Как заявили представители «Победы», работники перевозчика пошли на такой шаг добровольно. Авиакомпания также пообещала Климу Фаттахову и сопровождающему его лицу бесплатные перелеты к месту реабилитации в течение всего курса.

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Кроме того, «Победа» провела служебное расследование по факту отказа в перевозке больного ребенка. В итоге компания выявила недочеты в своей системе обслуживания маломобильных пассажиров и пообещала ее доработать. По результатам проверки также был уволен руководитель группы наземного обеспечения «Победы» в московском аэропорту Внуково.

Представители перевозчика призвали путешественников с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих их людей прибывать в аэропорт не менее чем за час до вылета. Это позволит обеспечить комфортную посадку таких клиентов в самолеты «Победы», пояснили в организации.

Во вторник, 18 апреля, Росавиация назвала овербукинг фактической причиной отказа лоукостера перевозить Клима Фаттахова и его мать.

Упомянутый инцидент произошел 15 апреля во Внуково. Женщина с ребенком прибыли в воздушную гавань, чтобы вылететь в Екатеринбург. Однако сотрудник «Победы» не стал регистрировать пассажиров на рейс, сославшись на сбой в программе.

