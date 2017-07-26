Пассажиров Ryanair обвинили в использовании детей для экономии на перелетах

Финансовый директор крупнейшего лоукостера Европы Ryanair Нил Сорахан (Neil Sorahan) заявил, что клиенты авиакомпании заставляют своих маленьких детей таскать чемоданы, чтобы не оплачивать сдачу вещей в багаж. Об этом пишет газета The Telegraph.

Топ-менеджер напомнил, что Ryanair сейчас позволяет всем пассажирам старше двух лет бесплатно провозить в салоне самолета ручную кладь весом до 10 килограммов и небольшую сумку.

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По словам Сорахана, путешественники зачастую злоупотребляют этим правом и заставляют детей брать с собой вещи в лайнер. «Я видел двухлетних ребятишек, которые катили чемоданы на колесиках к самолету, так их родители пытались перехитрить авиакомпанию», — говорит финансовый директор.

Как заметил Сорахан, все больше и больше пассажиров поступают таким образом и не платят за багаж. Некоторые несут на борт лайнера большие рюкзаки и вещи, которые с трудом можно разместить в салоне, например, кухонные раковины.

По мнению Сорахана, авиакомпания стала жертвой собственной доброты по отношению к клиентам. Он заявил, что по данной причине Ryanair может пересмотреть нормы провоза ручной клади.