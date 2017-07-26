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Пассажиров Ryanair обвинили в использовании детей для экономии на перелетах

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Финансовый директор крупнейшего лоукостера Европы Ryanair Нил Сорахан (Neil Sorahan) заявил, что клиенты авиакомпании заставляют своих маленьких детей таскать чемоданы, чтобы не оплачивать сдачу вещей в багаж. Об этом пишет газета The Telegraph.

Топ-менеджер напомнил, что Ryanair сейчас позволяет всем пассажирам старше двух лет бесплатно провозить в салоне самолета ручную кладь весом до 10 килограммов и небольшую сумку.

По словам Сорахана, путешественники зачастую злоупотребляют этим правом и заставляют детей брать с собой вещи в лайнер. «Я видел двухлетних ребятишек, которые катили чемоданы на колесиках к самолету, так их родители пытались перехитрить авиакомпанию», — говорит финансовый директор.

Как заметил Сорахан, все больше и больше пассажиров поступают таким образом и не платят за багаж. Некоторые несут на борт лайнера большие рюкзаки и вещи, которые с трудом можно разместить в салоне, например, кухонные раковины.

По мнению Сорахана, авиакомпания стала жертвой собственной доброты по отношению к клиентам. Он заявил, что по данной причине Ryanair может пересмотреть нормы провоза ручной клади.

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