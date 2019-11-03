Во Франции опрокинулся автобус с россиянами

Автобус, среди пассажиров которого были граждане России, перевернулся во Франции, сообщает издание Courrier Picard.

Машина следовала из Парижа в Лондон. В салоне находились 32 пассажира. ДТП случилось в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.

Четыре человека доставлены в больницу с серьезными ранениями, 29 человек получили легкие травмы. Помимо россиян, в автобусе были граждане Франции, Испании и Ирландии.

В посольстве России сообщили ТАСС, что проверяют информацию о пострадавших россиянах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!