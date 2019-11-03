Посольство опровергло информацию о пострадавших россиянах в ДТП во Франции

Российских туристов нет среди пострадавших пассажиров автобуса, который перевернулся на севере Франции. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.

«Как нам сообщили в жандармерии, среди, по крайней мере, пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет», — пояснили в диппредставительстве.

Ранее во французских СМИ появилась информация, что среди пассажиров автобуса были граждане России, Испании, Франции и Ирландии.

Всего в автобусе находились 33 человека. Четверо госпитализированы с тяжелыми травмами, 29 получили легкие повреждения. Автобус следовал из Парижа в Лондон.

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