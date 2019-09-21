Пострадавшим в Турции россиянам пообещали бесплатный перелет и проживание

Российским туристам, пострадавшим в результате аварии с участием автобуса в турецкой Анталье, покроют стоимость перелета домой и проживание в гостинице. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, туроператор «Санмар» оплатит все расходы пострадавшим, связанные с необходимостью задержаться в Турции, так как это происшествие попадает под страховой случай.

Тюрина добавила, что, по данным компании, россияне в ДТП серьезно не пострадали. «Часть из них уже вернулась в Россию, остальные получили необходимую медицинскую помощь», — сообщила она.

Автобус с российскими туристами перевернулся ранее в субботу, 21 сентября. В результате ДТП в Анталье пострадали 15 российских туристов, в том числе двое несовершеннолетних. На данный момент в больницах остаются восемь граждан России, получивших травмы различной степени тяжести. При этом их жизни ничего не угрожает.

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