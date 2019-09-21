Уточнено число пострадавших россиян при аварии с автобусом в Турции

В результате ДТП с участием туристического автобуса в турецкой Анталье пострадали 22 россиянина. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило на своей странице в Facebook посольство России в Турции.

Как пояснили в диппредставительстве, после аварии семеро пострадавших отказались от медицинской помощи и были доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию. «15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи», — уточнили в посольстве.

Там также отметили, что на данный момент в больницах остаются восемь граждан России, получивших травмы различной степени тяжести. При этом их жизни ничего не угрожает, подчеркнули в посольстве.

Ранее в субботу сообщалось, что в результате ДТП в Анталье пострадали 15 российских туристов. Отмечалось, что автобус перевернулся, когда перевозил россиян в аэропорт. При этом CNN утверждало, что четверо получили опасные для жизни повреждения.

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