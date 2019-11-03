Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии

США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Bangkok Post.

По словам Медведева, США хотят добиться влияния в регионе с помощью продвижения концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)». Планируется, что она должна заменить собой привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, заявил он.

«Мы выступаем за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала», — отметил Медведев. Он добавил, что американская концепция станет для стран ассоциации «серьезным испытанием».

АСЕАН — межправительственная организация, в которую входят десять стран Юго-Восточной Азии. С июля 1996 года Россия является полномасштабным партнером по диалогу с ассоциацией.

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