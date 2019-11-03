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В Норвегии выступили за отмену санкций против России

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Настало время задуматься об эффективности антироссийских санкций и, возможно, их отменить. Об этом заявила глава губернского совета граничащей с Россией норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик. Ее статья под названием «Не пора ли отменить санкции против России?» опубликована в издании iFinnmark.

По мнению Вассвик, ограничения против России пора отменить, так как они не работают и мешают развитию норвежского бизнеса в регионе. Она подчеркнула, что отношения с Россией сложны, и это имеет последствия и в Финнмарке. Несмотря на это россияне остаются «друзьями и соседями», и вводить против них санкции «странно и неестественно».

«Россия теперь заменяет свой предыдущий импорт продукцией собственного производства в существующих и новых отраслях промышленности. Продукты, которые уже конкурируют с западными продуктами на мировом рынке. Это делает Россию сильнее, а не слабее», — заключила норвежский политик.

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