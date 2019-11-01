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В Германии рассказали о несокрушимости российского рубля

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В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей, говорится в статье, опубликованной в немецком издании Focus.

Рубль существенно укрепился по отношению к доллару и евро после падения в декабре 2014 года, причинами которого являются обвал цен на нефть, а также западные санкции, пишет автор. Он поясняет, что снижение доходности в Европе и США заставило все больше новых инвесторов вкладываться в рубль, спрос на который, как оказалось, весьма высок.

По мнению автора статьи, рубль является «одной из сильнейших валют развивающихся стран», и для международных инвесторов российские гособлигации — надежный инвестиционный инструмент.

В июле главный экономист крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослав Косатый заявил, что во второй половине 2019 года рубль ждет серьезное падение. По словам аналитика, ослабление рубля может составить 9,1 процента. Оно будет вызвано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Способствовать этому будет смягчение денежно-кредитной политики Центробанка — в июне он уже понижал ключевую ставку до 7,5 процента годовых и может сделать это еще дважды в течение года, считает Косатый.

Дополнительными угрозами для рубля, по словам эксперта, станут торговая война и политика американской Федеральной резервной системы, которая будет снижать свою ставку осторожно. Это сделает доллар более привлекательным для международных инвесторов, нежели валюты развивающихся рынков, к которым относится Россия.

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