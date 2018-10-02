Россияне предрекли рублю обвал

Россияне считают, что через три месяца за один доллар будут давать 72 рубля, а через год — 75,8 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Всего за изменением курса доллара к рублю следят 56 процентов респондентов — 19 процентов граждан держат руку на пульсе постоянно, а 37 процентов проверяют курс время от времени.

Более половины россиян (66 процентов) хранят сбережения в рублях. Еще пять процентов хранят накопления в долларах, три процента — в евро, один процент — в другой валюте. У 31 процента россиян сбережений не оказалось.

Ранее Минфин спрогнозировал, что к 2035 году российская валюта ослабеет до 73,9 рубля за доллар. При этом в промежутке до 2020 года средний курс составит 61,9 рубля за доллар.

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