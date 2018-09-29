Рублю нагадали светлое будущее

Курс рубля в перспективе нескольких десятилетий будет оставаться стабильным, подсчитал Минфин в проекте долгосрочного бюджетного прогноза, который опубликован в системе данных Госдумы вместе с проектом бюджета.

По расчетам Минфина, к 2035 году рубль ослабеет до 73,9 рубля за доллар. При этом в промежутке до 2020 года средний курс составит 61,9 рубля за доллар.

Падение будет номинальным, объясняет ведомство. Реальный же курс, рассчитываемый с учетом валют торговых партнеров России, продолжит оставаться стабильным.

Одним из главных условий для такой стабильности станет бюджетное правило, благодаря которому нефтегазовые сверхдоходы идут на закупку валюты для Минфина. Это не позволяет рублю слишком сильно укрепляться и страхует экономику от колебаний.

Инфляция до 2020 года будет держаться на уровне 3,5 процента годовых, дальше — не выше 4 процентов.

Цены на нефть будут подвержены небольшим колебаниям: 61,4 доллара за баррель до 2020 года, 55,2 доллара — до 2025-го, 52 доллара — 2030-го, и 54,9 доллара — до 2035-го.

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