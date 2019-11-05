Рассадник террористов и педофилов возродился с помощью российской компании

Сайт 8chan, прекративший работу в августе 2019 года, возобновил работу под новым названием 8kun с помощью российских хостинг-провайдеров. Об этом пишет Vice.

По данным журналистов, в настоящий момент работу сайта обеспечивает российская компания «Медиа Лэнд». Ею управляет 36-летний уроженец Украины по имени Александр Волосовик.

Как утверждает журналист-расследователь Брайан Кребс (Brian Krebs), ссылку на материал которого приводит Vice, сервис «Медиа Лэнд» нередко используется для хостинга нелегальных ресурсов, включая сайты для кражи кредитных карт и другие фишинговые ресурсы.

Сайт 8kun стал доступен в субботу, 3 ноября. Сначала площадку ему предоставила российская компания Selectel, однако спустя несколько часов ресурс заблокировали в связи с обращениями основателя 8chan Фредерика Бреннана (Fredrick Brennan) и еще нескольких пользователей.

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Затем администрация сайта воспользовалась площадкой российской компании VDSina. Представитель организации сначала переадресовал противников ресурса в Роскомнадзор, но утром 5 ноября в компании заявили, что 8kun отключен. Отмечается, что сайт возобновил работу спустя час.

Бреннан убежден, что при желании 8kun можно заблокировать, объяснив это тем, что переезд на площадку «Медиа Лэнд» не решит проблемы ресурса. «Любой может атаковать сайт и легко остановить его работу», — сказал он. Администратор 8kun Рон Уоткинс (Ron Watkins) подтвердил, что сайт подвергается атакам, но пообещал стабилизировать его через несколько дней.

Журналисты Vice предполагают, что переименование сайта означает попытку его администраторов показать, что ресурс «повзрослел», так как суффикс chan в японском обычно используется в отношении детей, а kun — в отношении молодых людей. Авторы материала отметили, что содержание сайта осталось прежним.

8chan был создан американским программистом Фредериком Бреннаном в 2013 году. Он вдохновился похожей площадкой 4chan, но задумал создать ресурс с большей свободой слова. Позднее он перестал управлять сайтом, и его владельцем стал Джим Уоткинс (Jim Watkins) — бывший партнер Бреннана, пожилой ветеран Армии США в отставке. Роль администратора перешла к его сыну Рону.

В 2019 году на сайте были опубликованы сразу три манифеста стрелков, устроивших или попытавшихся устроить массовые убийства. В их числе был Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч. После этого западные хостинговые компании отказались от обслуживания 8chan, и сайт прекратил работу.

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