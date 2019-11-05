Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам

Путешественница из Новой Зеландии дрейфовала на шлюпке в океане два дня и спаслась благодаря полиэтиленовым пакетам и леденцам. Об этом сообщает Fox News.

47-летняя Кушила Штейн (Kushila Stein) помогала своему знакомому британцу по имени Майк доставить яхту из Турции в Афины. В пятницу, 1 ноября, женщина пришвартовала судно неподалеку от острова Фолегандрос и отправилась исследовать его на шлюпке.

Когда девушка возвращалась обратно на яхту, одно весло упало за борт, а сильный ветер, подхвативший шлюпку, сбил ее с курса. Поскольку телефон Штейн разрядился, ей пришлось воспользоваться своими навыками выживания ради спасения.

Она обернула руки и другие части тела полиэтиленовыми пакетами, чтобы не мерзнуть по ночам, и надела красную сумку на голову для привлечения внимание других мореплавателей. Кроме того, она привязала один из ярких пакетов к веслу и махала им каждый раз, когда видела пролетающий самолет.

Поскольку у путешественницы не было пресной воды, ей приходилось рассасывать леденцы, которые были у нее в рюкзаке.

Ее знакомый Майк, который все это время находился на яхте, не знал, что Штейн исчезла, до утра субботы, 2 ноября, поскольку перед происшествием женщина отправила ему СМС и сообщила, что возвращается на лодку.

Как только британец понял, что его попутчица пропала, он обратился в береговую охрану, на поиски был отправлен вертолет, несколько лодок и подводный беспилотник. Спустя два дня женщину обнаружили в 37 километрах к югу от острова Фолегандрос. Первым, что сказала девушка, как только позвонила матери, было: «Представляешь, у меня осталась еще одна конфетка, мам».

В августе 2018 года пассажирка круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line, следовавшего из Хорватии в Италию, свалилась за борт и спаслась благодаря песням и йоге. 46-летняя британка Кэй Лонгстафф проплавала в шортах и футболке в 20-градусной воде около десяти часов. Она находилась примерно в ста километрах от берега.

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