Подмосковье усилит взаимодействие с финскими инвесторами

Корпорация развития Московской области будет привлекать финских инвесторов в Подмосковье через Финско-Российскую торговую палату (ФРТП). Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 5 ноября.

«Финские компании ежегодно инвестируют в Московскую область десятки миллионов евро», — рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, только этой осенью две финские компании расширили производство. Зампред отметил, что финские бизнесмены активно инвестирует в развитие региональной экономики.

«Инвестиционный климат, созданный в Подмосковье, обеспечит и дальнейшее сохранение этих трендов», — заключил Хромов.

В настоящий момент в области функционируют более 35 финских предприятий, уточняется в сообщении.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости привлечения новых инвестиций. По его словам, в области созданы привлекательные условия для иностранного бизнес-сообщества.