Московский школьник выстрелил в девушку на свидании

В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания. Об этом во вторник, 5 ноября, «Московскому комсомольцу» сообщили в Морозовской детской больнице Департамента здравоохранения столицы, куда доставили пострадавшую.

По данным издания, перед инцидентом сверстники пили вино. Между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого молодой человек воспользовался пневматическим пистолетом, а затем, испугавшись, позвал на помощь.

В больницу пару привезли родители. Пуля застряла в верхнем веке на левом глазу пострадавшей, ее удалось извлечь. Зрение пациентки также было восстановлено.

В марте сообщалось, что ученик школы в Саратове выстрелил однокласснику в лицо из винтовки, принесенной на урок учителем ОБЖ. Пострадавшего шестиклассника госпитализировали и провели операцию по извлечению пули.

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