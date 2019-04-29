В Москве выстрел в подростка во время репетиции школьного спектакля попал на видео. Ролик в понедельник, 29 апреля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как один школьник целится в другого и производит три выстрела, а затем бросается к приятелю на помощь.

По данным телеканала, он стрелял из пневматического оружия. Две пули задели подростка: одна попала в нос, а другая — в затылок. Пострадавший был госпитализирован.

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