Россияне устроили стрельбу по школьникам из автомобиля

В Орле задержали двух местных жителей, стрелявших в прохожих из автомобиля. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, на прошлой неделе приятели катались на автомобиле по улицам Заводского района и стреляли в людей из пневматической винтовки. В результате пострадали четыре человека.

Были задержаны двое — мужчины 23 и 46 лет. Они признались в содеянном, рассказав, что стреляли в людей из хулиганских побуждений. Им были предъявлены обвинения в хулиганстве с применением оружия, а также побоях.

По данным «Орловского меридиана», двое пострадавших от автомобильных стрелков оказались школьниками. Девочке-подростку попали в руку, когда она гуляла с подругой, мальчику выстрелили в ногу на пешеходном переходе. Их родители написали заявления в полицию.

13 апреля сообщалось, что правозащитника и члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы. Вскоре стало известно, что его отпустили из полиции, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

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