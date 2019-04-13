Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела. Об этом в субботу, 13 апреля, «Интерфаксу» сообщили в столичном управлении полиции.

По данным источника, в ведомство поступила информация о хулиганстве на Цветном бульваре. Сообщалось, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета, находясь в салоне автомобиля Ford.

Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили рядом с машиной предметы, похожие на гильзы. «По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что, задержанным, по его информации, является Пятницкий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В ОНК пояснили, что не владеют информацией о случившемся. «После того, как мы поймем, что произошло, будем уже думать о дальнейших шагах», — заявил руководитель комиссии Вадим Горшенин, отметив, что узнал об инциденте из СМИ.

В феврале сообщалось, что главу вологодского отделения движения «За права человека» Григория Винтера отправили на принудительное психиатрическое обследование после того, как мэр Череповца Елена Авдеева подала на него в суд.

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