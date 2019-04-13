Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы. Об этом спортсмен рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 13 апреля.

По его словам, Пятницкий ушел с мероприятия в адекватном состоянии, и все «было цивильно». «Сказать, что Павел был смертельно пьян — этого не было. Да, выпивал. Он не злодей, кому-то причинить специально вред он вряд ли может», — пояснил собеседник радиостанции, добавив, что не видел, чтобы член ОНК употреблял наркотики.

Носов отметил, что за свою «глупость» правозащитник должен понести наказание, предусмотренное законом. «У меня версия, что это были пьяные, глупые понты. (...) За эту глупость, я считаю, Павел должен ответить», — сказал он.

Экс-депутат добавил, что знает Пятницкого как «правдоруба». «Где-то горячий, вспыльчивый, когда он считает, что он прав. Он по-настоящему переживает за людей, готов биться и бодаться. Его проблема, что он не может промолчать там, где надо», — пояснил Носов, подчеркнув, что общественник «не подлец и не преступник».

Ранее 13 апреля стало известно о том, что Пятницкий стал фигурантом уголовного дела. По данным источника «Интерфакса», в ведомство поступила информация о хулиганстве на Цветном бульваре. Сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета, находясь в салоне автомобиля Ford.

Как уточнил собеседник агентства, задержанным оказался член московской ОНК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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