Устроившего стрельбу московского правозащитника отпустили

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий, которого задержали за стрельбу в центре столицы, был отпущен из отделения полиции. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил зампредседателя ОНК Максим Григорьев, передает РИА Новости.

По его словам, на правозащитника заведено уголовное дело, однако в связи с тем, что пострадавших в результате инцидента нет, сурового наказания, вероятно, не будет.

«Полицейские сказали, что были выстрелы в воздух и неадекватное поведение Пятницкого. Я сам не видел, но, по словам сотрудников правоохранительных органов, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, в неадекватном состоянии», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что видел задержанного в полиции в сопровождении юристов. «На мою просьбу прояснить, что произошло, его адвокаты сказали, что он не будет ничего комментировать, и он кивнул, поскольку ему было тяжело, видимо», — пояснил Григорьев.

По его замечанию, Пятницкий находился в физически плохом состоянии, что «было видно невооруженным взглядом».

Ранее об обстоятельствах произошедшего рассказал экс-депутат Дмитрий Носов, с которым член ОНК отмечал его день рождения. По его словам, Пятницкий ушел с мероприятия в адекватном состоянии, и все «было цивильно». Однако добавил, что общественник действительно употреблял алкоголь.

13 апреля стало известно, что член ОНК Пятницкий стал фигурантом уголовного дела. По данным источника «Интерфакса», в ведомство поступила информация о хулиганстве на Цветном бульваре. Сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета, находясь в салоне автомобиля Ford. Как уточнил собеседник агентства, задержанным оказался член московской ОНК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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