Задержанного за стрельбу Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде

Задержанного за стрельбу правозащитника Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пятницкого отпустили из отделения полиции без предъявления обвинения. Прокуратура не поддержала арест правозащитика.

13 апреля стало известно, что Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. По данным источника «Интерфакса», в ведомство поступила информация о стрельбе на Цветном бульваре. Сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета, находясь в салоне автомобиля Ford.

Позже появилась информация о том, что Пятницкого отпустили из отделения полиции. Как отмечалось, связи с тем, что пострадавших в результате инцидента не было, сурового наказания, вероятно, не будет.

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