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Оказавшиеся под угрозой отчисления из-за мемов российские студенты извинились

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Студенты физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ), которым пригрозили отчислением из-за сообщества с мемами о преподавателях во «ВКонтакте», принесли извинения на встрече с руководством деканата. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Так, в администрации НГУ считают конфликт исчерпанным. На встрече со студентами декан физического факультета Александр Бондарь подтвердил, что отчислений не будет. Вместе с тем руководство вуза надеется на сознательность публиковавших мемы первокурсников.

«Что касается паблика, то у университета нет полномочий и прав его закрыть. Решение о его дальнейшем существовании остается за студентами. Руководство университета надеется, что лучшие студенты одного из ведущих вузов страны будут корректны в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях», — приводит радиостанция сообщение пресс-службы вуза.

Ранее первокурсникам НГУ пригрозили отчислением из-за сообщества с мемами о преподавателях. Весь курс вызвали на обязательное собрание для обсуждения группы. Встреча длилась час, на ней утверждалось, что студенты нарушили российский закон, устав и честь вуза, использовав фотографии преподавателей без их согласия, а также написав рядом с ними нецензурные слова.

Сначала администратора, редакторов группы, а также нескольких студентов заставили написать объяснительные. Затем учащихся вызвали в деканат и пытались узнать, как четыре студента выиграли в конкурсе с «Дошираком» в качестве главного приза, а также откуда у администратора деньги на лапшу. Кроме того, руководителя сообщества обвиняли в незаконной рекламе. Сообщество и мемы «оперативно удалили».

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Предыстория: Российским студентам пригрозили отчислением из-за мемов
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