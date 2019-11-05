Российским студентам пригрозили отчислением из-за мемов

Студентам физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) пригрозили отчислением из-за сообщества с мемами о преподавателях во «ВКонтакте». Об этом говорится в сообщении группы «мемы 220б».

Претензии возникли к сообществу «Мемы от южанина», ее создали студенты первого курса. Отмечается, что 31 октября весь курс вызвали на обязательное собрание для обсуждения группы, на котором присутствовали декан физфака Александр Бондарь и замдекана по внеучебной работе Жанна Ермола. Встреча длилась час, на ней утверждалось, что студенты нарушили российский закон, устав и честь вуза, использовав фотографии преподавателей без их согласия, а также написав рядом с ними нецензурные слова.

Сначала администратора, редакторов группы, а также нескольких студентов заставили написать объяснительные. Затем учащихся вызвали в деканат и пытались узнать, как четыре студента выиграли в конкурсе с «Дошираком» в качестве главного приза, а также откуда у администратора деньги на лапшу. Кроме того, руководителя сообщества обвиняли в незаконной рекламе. Отмечается, что сообщество и мемы «оперативно удалили».

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Как рассказали студенты, администратору предложили написать заявление по собственному желанию, в противном случае пригрозили найти повод для отчисления. Отмечается, что 5 ноября состоится еще одна встреча. Если студенты извинятся и раскаются в том, что опорочили честь НГУ, их не отчислят.

В сентябре студента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) захотели отчислить за вступление в ЛГБТ-сообщество в соцсети. Студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети. Позднее в Миноборнауки заявили, что студент может быть отчислен только из-за плохой успеваемости или в случае выявленных нарушений при поступлении в вуз.

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