Диспансеризацию на Сахалине проведут врачи-вахтовики

В Сахалинской области начали работать врачи узких специальностей из разных регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство здравоохранения.

«Врачи проведут диспансеризацию населения и уедут <...> Планируется, что они будут приезжать [в Сахалинскую область] на вахты», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что переезд медиков в Сахалинскую область не планируется.

Вахтовый метод внедрили в систему здравоохранения региона из-за нехватки врачей. Одна из бригад врачей-вахтовиков уже отравилась в Углегорский район, другая — на Курильские острова. Всего было создано шесть команд из кардиологов, неврологов, онкологов, хирургов, урологов, офтальмологов, специалистов по функциональной и ультразвуковой диагностике из центральной части, юга России, Сибири и Дальнего Востока.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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