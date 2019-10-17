Московская скорая помощь оказалась одной из самых эффективных в мире

Московская служба скорой помощи заняла второе место в мировом рейтинге эффективности работы среди аналогичных служб. Об этом свидетельствуют данные аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), передает ТАСС.

Всего исследовали сравнили службы скорой медицинской помощи в пятнадцати крупных городах мира, среди которых, в частности, оказались Париж, Лондон, Рим, Берлин, Токио, Нью-Йорк и другие. Первое место в рейтинге занял Берлин, третье — Нью-Йорк.

Анализ проводился на основании скорости работы, оснащенности и степени удовлетворенности.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru