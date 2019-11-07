Россия и Казахстан утвердили границу между государствами протяженностью 7,5 тысячи километров. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 ноября, со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Работы по демаркации границы (установке пограничных знаков — прим. «Ленты.ру») выполнены на 86 процентов.

Накануне сообщалось, что 7 ноября президент России Владимир Путин примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, а также проведет встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Ожидается подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.

В августе 2017 года в прессе появились сообщения о передаче Казахстану российской части озера Сладкое. Позже в посольстве Казахстана в России эту информацию опровергли, пояснив, что озеро усохло, поэтому находится теперь в пределах границ Казахстана.

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